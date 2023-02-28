Carlos Orbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Orbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Orbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Orbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Orbe 17 Şubat 2000 tarihinde Loreto şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Orbe Gastelú şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Orbe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Orbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Orbe'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Orbe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlosorbe24/

Carlos Orbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Orbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Orbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Orbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında R. Garcilaso II

1 Ocak 2021 yılında Cusco FC

Carlos Orbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Orbe şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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