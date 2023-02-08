Carlos Orejuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Orejuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Orejuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Orejuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Orejuela 14 Mart 1993 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Alfredo Orejuela Quiñonez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Orejuela Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Carlos Orejuela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Orejuela'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Orejuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Orejuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Orejuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Orejuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CD Olmedo

3 Mart 2015 yılında CD Espoli

31 Aralık 2015 yılında CD Olmedo

2 Şubat 2016 yılında Mushuc Runa SC

24 Ocak 2017 yılında CS Emelec

11 Ağu 2020 yılında Orense

31 Aralık 2020 yılında CS Emelec

25 Ocak 2021 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2021 yılında CS Emelec

17 Ocak 2022 yılında Ferroviária

8 Nisan 2022 yılında Chapecoense

Carlos Orejuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Orejuela şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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