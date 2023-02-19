Carlos Pajaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Pajaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Pajaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Pajaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Pajaro 15 Mart 1998 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Mario Pájaro Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Pajaro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Carlos Pajaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Pajaro'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Pajaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Pajaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Pajaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Pajaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2019 yılında Once Caldas

12 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Atlético FC

9 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Carlos Pajaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Pajaro şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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