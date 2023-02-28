Carlos Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Palacios 20 Temmuz 2000 tarihinde Renca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alonso Enrique Palacios Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Palacios Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Carlos Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Palacios'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Unión Española

22 Mart 2021 yılında Internacional

31 Aralık 2021 yılında Unión Española

1 Ocak 2022 yılında Internacional

11 Nisan 2022 yılında Vasco da Gama

10 Ocak 2023 yılında Colo Colo

31 Aralık 2023 yılında Vasco da Gama

Carlos Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Palacios şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Palacios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 21 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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