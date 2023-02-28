Carlos Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Perez 15 Haziran 1995 tarihinde Florencia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Anderson Pérez Ochoa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Perez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Carlos Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Perez'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2018 yılında Alianza Petrol.

6 Şubat 2023 yılında Ararat-Armenia

Carlos Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Perez şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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