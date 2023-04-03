Carlos Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Perez 5 Şubat 2000 tarihinde Almàssera şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Pérez Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERMEDIA, S.L. yapmaktadır. Carlos Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Perez'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Valencia Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Valencia U18

1 Temmuz 2017 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2019 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2021 yılında Villarreal CF B

30 Ağustos 2021 yılında Alzira

30 Haziran 2022 yılında Villarreal CF B

20 Temmuz 2022 yılında Recre Granada

Carlos Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Perez şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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