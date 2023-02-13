Carlos Pomares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Pomares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Pomares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Pomares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Pomares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Pomares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Pomares

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Pomares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Pomares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Pomares 5 Aralık 1992 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Pomares Rayo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Pomares Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Carlos Pomares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Pomares'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Pomaresboyu ve yaşı kaç

Carlos Pomares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Pomares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Pomares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Pomares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Haziran 2009 yılında Sheff Utd U18

16 Ağu 2012 yılında Huracán

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Levante

17 Temmuz 2015 yılında Barakaldo CF

15 Temmuz 2016 yılında Lorca FC

7 Ağu 2018 yılında Extremadura

3 Ağu 2019 yılında Alcorcón

16 Ağu 2020 yılında CD Tenerife

7 Temmuz 2022 yılında Real Oviedo

Carlos Pomares kimdir

Carlos Pomares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Pomares şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Carlos Pomares nereli

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