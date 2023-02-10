Carlos Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Quintana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Quintana

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Quintana 11 Şubat 1988 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Quintana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GA SPORTS AGENCY yapmaktadır. Carlos Quintana, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Quintana'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Quintanaboyu ve yaşı kaç

Carlos Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Lanús

1 Temmuz 2010 yılında Huracán

30 Haziran 2011 yılında Lanús

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

30 Kasım 2012 yılında Douglas Haig

1 Temmuz 2014 yılında Patronato

1 Ocak 2016 yılında CA Talleres

21 Ocak 2019 yılında Argentinos Jrs.

4 Ocak 2022 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2023 yılında Rosario Central

31 Aralık 2023 yılında Argentinos Jrs.

Carlos Quintana kimdir

Carlos Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Quintana şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Quintana nereli

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