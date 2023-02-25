Carlos Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Rodriguez 7 Nisan 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Emilio Rodríguez Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Rodriguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Carlos Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Rodriguez'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2011 yılında Miramar

30 Haziran 2012 yılında Danubio FC

23 Ağustos 2012 yılında Miramar

19 Şubat 2014 yılında Boston River

30 Haziran 2014 yılında Miramar

1 Temmuz 2014 yılında Boston River

30 Temmuz 2015 yılında Plaza Colonia

4 Temmuz 2016 yılında Olimpo

30 Haziran 2017 yılında Plaza Colonia

14 Temmuz 2017 yılında Tigre

30 Haziran 2018 yılında Plaza Colonia

19 Temmuz 2018 yılında Peñarol

31 Aralık 2018 yılında Plaza Colonia

7 Ocak 2019 yılında LDU Quito

31 Aralık 2019 yılında Plaza Colonia

1 Ocak 2020 yılında LDU Quito

7 Eylül 2020 yılında Delfín SC

31 Aralık 2020 yılında LDU Quito

16 Nisan 2021 yılında Peñarol

31 Aralık 2021 yılında LDU Quito

3 Ocak 2022 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2022 yılında LDU Quito

3 Ocak 2023 yılında Barcelona SC

Carlos Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Rodriguez şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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