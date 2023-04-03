Carlos Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Rojas 18 Nisan 2002 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. İspanya,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Humberto Rojas Mosquero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Rojas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Epic Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Rojas'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Carlos Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Atl.Madleño U18

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2021 yılında Atl. Madrid B

31 Ağustos 2021 yılında UD Almería B

Carlos Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Rojas şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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