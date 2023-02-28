Carlos Rolon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Rolon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Rolon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Rolon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Rolon 30 Haziran 1992 tarihinde Paraguarí şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Adalberto Rolón Ibarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Rolon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Rolon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Rolon'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Rolon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Rolon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Rolon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Rolon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Olimpia

13 Ağustos 2014 yılında Luqueño

31 Aralık 2014 yılında Olimpia

1 Temmuz 2016 yılında Guaraní

30 Haziran 2017 yılında Olimpia

28 Temmuz 2021 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2023 yılında Nacional

Carlos Rolon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Rolon şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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