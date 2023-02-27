Carlos Ross kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ross Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Ross kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Ross ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Ross kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ross Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Ross kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ross Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Ross adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Ross Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Ross 23 Kasım 1990 tarihinde Copiapó şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Esteban Ross Cotal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Ross Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Carlos Ross, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Ross'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Ross Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Rosscotal

http://www.instagram.com/carlitosross.oficial/

Carlos Ross Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Ross isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Ross Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Ross futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2011 yılında Coquimbo Unido

31 Aralık 2011 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2012 yılında O'Higgins

31 Aralık 2012 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2013 yılında Copiapó

31 Aralık 2013 yılında Audax Italiano

11 Mart 2014 yılında Husqvarna FF

15 Temmuz 2014 yılında Copiapó

25 Temmuz 2015 yılında H.Nazareth Illit

4 Ocak 2016 yılında GyE Mendoza

1 Temmuz 2016 yılında Boca Unidos

20 Ağustos 2017 yılında Platense FC

8 Ocak 2018 yılında Cobresal

8 Ağustos 2018 yılında Al-Mojzel

1 Ocak 2019 yılında Sport Huancayo

13 Ekim 2020 yılında Cobreloa

1 Ocak 2022 yılında Sport Huancayo

Carlos Ross kimdir

Carlos Ross Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Ross şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Audax Italiano

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Ross nereli

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