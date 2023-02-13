Carlos Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Ruiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Ruiz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Ruiz 20 Temmuz 1983 tarihinde Baza (Granada) şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Ruiz Arenaga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Ruiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Monte Areo Sports yapmaktadır. Carlos Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Carlos Ruiz'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Ruiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/carlosruiz14_

Carlos Ruizboyu ve yaşı kaç

Carlos Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında CD Albolote

1 Temmuz 2005 yılında Armilla

1 Temmuz 2006 yılında CD Baza

1 Temmuz 2007 yılında Granada

1 Temmuz 2009 yılında UD Melilla

1 Temmuz 2011 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2013 yılında CD Tenerife

Carlos Ruiz kimdir

Carlos Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Ruiz şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Carlos Ruiz nereli

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