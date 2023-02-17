Carlos Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Sanchez 6 Şubat 1986 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Sánchez Moreno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Sanchez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Carlos Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Sanchez'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/carlossanchez6

http://www.instagram.com/carlossanchez6/

Carlos Sanchezboyu ve yaşı kaç

Carlos Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Danubio FC

1 Ocak 2005 yılında River Plate

1 Temmuz 2007 yılında Valenciennes FC

20 Ağu 2012 yılında Rangers Talca

23 Ağu 2012 yılında Valenciennes FC

30 Haziran 2013 yılında Rangers Talca

11 Ağu 2013 yılında Elche CF

15 Ağu 2014 yılında Aston Villa

9 Ağu 2016 yılında Fiorentina

30 Haziran 2017 yılında Aston Villa

1 Temmuz 2017 yılında Fiorentina

31 Ocak 2018 yılında Espanyol

30 Haziran 2018 yılında Fiorentina

9 Ağu 2018 yılında West Ham

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2021 yılında Watford

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2021 yılında Indep. Santa Fe

25 Ocak 2023 yılında San Lorenzo

Carlos Sanchez kimdir

Carlos Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Sanchez şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danubio FC

Carlos Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 6 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 88 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Sanchez nereli

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