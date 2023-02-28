Carlos Servin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Servin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Servin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Servin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Servin 24 Mayıs 1987 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos María Servín Caballero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Servin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Servin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Servin'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Servin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Servin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Servin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Servin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vitória Setúbal

30 Haziran 2014 yılında Tacuary FBC

7 Temmuz 2014 yılında Olimpia

1 Temmuz 2015 yılında CD Santaní

1 Ocak 2016 yılında CD Capiatá

1 Ocak 2017 yılında Libertad

1 Ocak 2022 yılında Tacuary FBC

Carlos Servin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Servin şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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