Carlos Silvio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Silvio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Silvio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Silvio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Silvio 1 Şubat 1985 tarihinde Mandaguari şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Silvio Carlos de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Silvio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA Fairplay Agency Ltd yapmaktadır. Carlos Silvio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Silvio'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Silvio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Silvio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Silvio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Silvio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2006 yılında FC Wil 1900

8 Şubat 2008 yılında FC Zürich

1 Ekim 2008 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2009 yılında FC Zürich

5 Temmuz 2009 yılında FC Lugano

30 Haziran 2010 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2010 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2011 yılında FC Zürich

6 Temmuz 2011 yılında Union Berlin

28 Ocak 2014 yılında Wolfsberger AC

15 Temmuz 2016 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2018 yılında FC Wil 1900

11 Eylül 2020 yılında Rapperswil-Jona

6 Ocak 2021 yılında FC Wil 1900

Carlos Silvio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Silvio şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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