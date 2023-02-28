Carlos Solis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Solis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Solis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Solis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Solis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Solis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Solis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Solis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Solis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Solis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Solis 20 Eylül 1990 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Martín Solís Ugarte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Solis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Solis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Solis'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Solis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlosmartin.solisugarte/

Carlos Solis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Solis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Solis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Solis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2020 yılında UTC

4 Ocak 2021 yılında Carlos Stein

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

29 Ocak 2022 yılında U. San Martín

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Carlos Solis kimdir

Carlos Solis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Solis şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Carlos Solis nereli

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