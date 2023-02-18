Carlos Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Torres 20 Ekim 2002 tarihinde Ricaurte şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Eduardo Torres Góngora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Torres Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini God Sport International SAS yapmaktadır. Carlos Torres, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Torres'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2021 yılında HNK Sibenik U19

1 Temmuz 2021 yılında HNK Sibenik

4 Ağu 2022 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2023 yılında HNK Sibenik

Carlos Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Torres şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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