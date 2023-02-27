Carlos Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Torres 12 Haziran 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Salvador Torres Córdova şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Torres Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Torres'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlostorres1206/

Carlos Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında U. San Martín

1 Şubat 2021 yılında Sport Huancayo

Carlos Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Torres şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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