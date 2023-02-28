Carlos Uribe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Uribe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Uribe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Uribe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Uribe 25 Mart 1992 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Iván Uribe Zambrano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Uribe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Uribe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Uribe'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Uribe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Cachito_Ur

http://www.instagram.com/cachito_uribe/

http://www.facebook.com/carlosivan.uribezambrano

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Carlos Uribe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Uribe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Uribe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Uribe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında César Vallejo

30 Haziran 2012 yılında Universitario

1 Ocak 2015 yılında Cienciano

1 Ocak 2016 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2017 yılında Rosario FC

1 Ocak 2019 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2020 yılında UTC

1 Ocak 2021 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2022 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Carlos Uribe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Uribe şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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