Carlos Vigaray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Vigaray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Vigaray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Vigaray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Vigaray 7 Eylül 1994 tarihinde Leganés şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Martín Vigaray şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Vigaray Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Carlos Vigaray, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 11 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Carlos Vigaray'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Vigaray Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlosvigaray2/

Carlos Vigaray Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Vigaray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Vigaray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Vigaray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2015 yılında Getafe

13 Ağu 2016 yılında Alavés

11 Temmuz 2019 yılında Real Zaragoza

Carlos Vigaray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Vigaray şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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