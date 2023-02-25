Carlos Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Villalba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Villalba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Villalba 19 Temmuz 1998 tarihinde Resistencia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Gabriel Villalba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Villalba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Carlos Villalba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Villalba'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Villalba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Villalba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Villalba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Villalba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Talleres II

17 Ocak 2020 yılında Rentistas

8 Nisan 2021 yılında Talleres II

1 Temmuz 2021 yılında CA Talleres

22 Mayıs 2022 yılında Platense

31 Aralık 2022 yılında CA Talleres

7 Ocak 2023 yılında CS Emelec

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

Carlos Villalba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Villalba şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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