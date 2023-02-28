Carlos Villanueva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Villanueva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Villanueva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Villanueva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Villanueva 5 Şubat 1986 tarihinde Viña del Mar şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Andrés Villanueva Rolland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Villanueva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Villanueva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 2 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Villanueva'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Villanueva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlosvillanueva10/

Carlos Villanueva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Villanueva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Villanueva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Villanueva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2000 yılında La Serena

1 Ocak 2001 yılında U. Católica

1 Aralık 2001 yılında La Serena

1 Ocak 2004 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2008 yılında Blackburn

30 Haziran 2009 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2009 yılında Al-Shabab

1 Şubat 2013 yılında U. Católica

31 Mayıs 2013 yılında Al-Shabab

15 Temmuz 2016 yılında Al-Ittihad Club

15 Ocak 2020 yılında Al-Fayha

9 Ekim 2020 yılında Palestino

2 Haziran 2022 yılında Magallanes CF

Carlos Villanueva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Villanueva şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carlos Villanueva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportes La Serena

Şili U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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