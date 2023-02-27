Carlos Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Zambrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Zambrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Zambrano 10 Temmuz 1989 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Augusto Zambrano Ochandarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Zambrano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Carlos Zambrano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Zambrano'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Zambrano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/5zambranocz

http://instagram.com/carloszambrano5/

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Carlos Zambrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Zambrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Zambrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Zambrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2008 yılında Schalke

10 Temmuz 2010 yılında St. Pauli

30 Haziran 2012 yılında Schalke

1 Temmuz 2012 yılında St. Pauli

17 Ağustos 2012 yılında E. Frankfurt

3 Temmuz 2016 yılında Rubin Kazan

31 Ağustos 2017 yılında PAOK

31 Aralık 2017 yılında Rubin Kazan

30 Ocak 2018 yılında Dinamo Kiev

18 Ağustos 2018 yılında FC Basel

30 Haziran 2019 yılında Dinamo Kiev

31 Ocak 2020 yılında Boca Juniors

8 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

Carlos Zambrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Zambrano şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carlos Zambrano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Deportiva Cantolao (2000-2006)

Peru takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 64 maçta 4 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U17 takımında 13 numaralı formasıyla 17 Eylül 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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