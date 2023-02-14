Carmine Chiappetta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carmine Chiappetta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carmine Chiappetta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carmine Chiappetta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carmine Chiappetta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carmine Chiappetta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carmine Chiappetta

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carmine Chiappetta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carmine Chiappetta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carmine Chiappetta 9 Mart 2003 tarihinde Wetzikon ZH şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carmine Soel Chiappetta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carmine Chiappetta Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Carmine Chiappetta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carmine Chiappetta'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carmine Chiappetta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chiappettajr

Carmine Chiappettaboyu ve yaşı kaç

Carmine Chiappetta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carmine Chiappetta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Carmine Chiappetta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carmine Chiappetta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Basel U21

20 Ocak 2022 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2023 yılında FC Basel U21

Carmine Chiappetta kimdir

Carmine Chiappetta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carmine Chiappetta şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Lionem ZH, FC Oerlikon/Polizei ZH, Grasshopper Club Zürich, FC Rafzerfeld, FC Schaffhausen

Carmine Chiappetta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carmine Chiappetta nereli

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