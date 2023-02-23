Carol Taub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carol Taub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carol Taub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carol Taub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carol Taub 31 Ocak 1993 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Carol Alexandru Taub şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carol Taub Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carol Taub, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carol Taub'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carol Taub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carol Taub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carol Taub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carol Taub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında SSU Poli

1 Temmuz 2018 yılında U Cluj

29 Ocak 2022 yılında Concordia

4 Temmuz 2022 yılında SSU Poli

Carol Taub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carol Taub şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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