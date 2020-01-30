Caroline Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Caroline Yılmaz estetikli mi?

Caroline Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? soruları merak konusu oldu. Serdar Ortaç ile "Canı Sağ olsun" adlı şarkıda düet yapan ve yaptığı Caroline Show programı ile dikkat çeken Caroline Yılmaz hakkındaki bilgiler haberimizde...

CAROLİNE YILMAZ KİMDİR?

Caroline Yılmaz politikacı bir ailenin kızı olarak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrenim hayatına başlamış ve 2005 yılında tamamlamıştır.

Üniversite eğitiminin ardından sonra profesyonel iş hayatına atıldı. Caroline yedi yıl boyunca Almanya'nın en büyük medya holdinglerinden birinin Türkiye iş geliştirme bölümünün yönetimini üstlendi.

Holdingin Türkiye yatırımlarını yöneten ve kurum hedeflerini gerçekleştiren 37 yaşındaki Caroline bir dönem CEO danışmanlığı yaparak kendi işini kurmak konusunda da girişimlerde bulundu.

Koç Koleji'nin yabancı dil bölümünden mezun olan Caroline Yılmaz, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Caroline Yılmaz Grande Media Group Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bir dönem TV 8,5’ta yayınlanan Caroline Show programında da çok sayıda ünlü ismi konuk etmiştir.

CAROLİNE YILMAZ ESTETİKLİ Mİ?

Caroline Yılmaz, Türkan Şoray'a benzerliği ile dikkat çekmektedir ve bu benzerliği estetik ameliyatlarla kazanmıştır.