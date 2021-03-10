Adem Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu? Adem Bozkurt öldü mü?Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulunduMutant virüslerin sayısı ne kadar? | Mutant virüs Türkiye'de kaç ilde var? | Mutant virüs hangi illerde?Çarpıcı araştırma! Aşı olan annelerin sütünde koronavirüse karşı antikor bulunduİletişim Başkanlığından YİK toplantısı sonrası flaş açıklama!Bakan Koca: İnanç, azim ve kararlılık olduğu sürece kırmızı maviye en yakın renktir10 Mart Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Osman Kurum kimdir? | Osman Kurum görevden neden uzaklaştırıldı?Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi görevden uzaklaştırıldı!IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil'den Türkiye'nin tepkisini çeken "pul" skandalı hakkında açıklama!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Çarpıcı araştırma! Aşı olan annelerin sütünde koronavirüse karşı antikor bulundu

Çarpıcı araştırma! Aşı olan annelerin sütünde koronavirüse karşı antikor bulundu

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yapılan bir araştırmada, koronavirüs aşısı olan annelerin sütünde virüse karşı antikor bulunduğu belirlendi.

Çarpıcı araştırma! Aşı olan annelerin sütünde koronavirüse karşı antikor bulundu

Tel Aviv Üniversitesi ve Tel Aviv Sourasky Sağlık Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin araştırma yaptı. Üniversite,  10 gönüllü anne üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Tel Aviv Üniversitesi ve Tel Aviv Sourasky Sağlık Merkezi tarafından yapılan araştırma kapsamında, koronavirüs aşısının her iki dozu da yapıldıktan sonra annelerden 4 farklı tarihte kan ve süt örnekleri alındı.  Testlerde, koronavirüs aşısı vurulan annelerin sütünde virüse karşı antikor bulunduğu tespit edildi. 

Söz konusu araştırmanın değerlendirme aşamasında olduğu belirtilerken, aşı olan annelerin sütündeki antikorun bebekleri Kovid-19'a karşı korumaya yeterli olabileceğine işaret edildi. İsrail, aşı konusunda Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca ile aşı anlaşması yapıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT