Çarpıcı araştırma! Aşı olan annelerin sütünde koronavirüse karşı antikor bulundu

Tel Aviv Üniversitesi ve Tel Aviv Sourasky Sağlık Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin araştırma yaptı. Üniversite, 10 gönüllü anne üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Tel Aviv Üniversitesi ve Tel Aviv Sourasky Sağlık Merkezi tarafından yapılan araştırma kapsamında, koronavirüs aşısının her iki dozu da yapıldıktan sonra annelerden 4 farklı tarihte kan ve süt örnekleri alındı. Testlerde, koronavirüs aşısı vurulan annelerin sütünde virüse karşı antikor bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu araştırmanın değerlendirme aşamasında olduğu belirtilerken, aşı olan annelerin sütündeki antikorun bebekleri Kovid-19'a karşı korumaya yeterli olabileceğine işaret edildi. İsrail, aşı konusunda Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca ile aşı anlaşması yapıştı.