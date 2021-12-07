Çarpıcı araştırma ortaya çıkardı! iki doz aşı olduktan sonra korona olanlar salgını soğuk algınlığı belirtileri ile atlatıyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanırken geçtiğimiz yıl görülmeyen grip salgını da görülmeye başlandı. Koronavirüs testi olmadan kişi, grip veya koronavirüse yakalandığını anlayamazken İngiliz bilim insanı Profesör Tim Spector'un yaptığı araştırma salgınla ilgili bilinmezi ortaya çıkardı.

Bir milyon İngiliz'den alınan verileri inceleyen Profesör Tim Spector, tam aşılı olan yetişkinlerin yalnızca hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlar geliştirme eğiliminde olduğunu söyledi.

BURUN VE BOĞAZ AKINTISI OLANLAR KENDİNİ İZOLE ETMELİ

Genetik epidemiyoloji profesörü olan Tim Spector, burun akıntısı veya boğaz ağrısı gibi semptomları olanları, negatif bir test sonucu alana kendilerini izole etmelerini ve Noel partilerini katılmamalarını istedi.

"ÜÇ NEZLEDEN BİRİ COVİD'DEN KAYNAKLI"

Profesör Spector, "Şu anda, üç nezleden biri ile dört nezleden birinin aslında Covid'den kaynaklandığını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Spector, soğuk algınlığı olan kişilerin Omicron veya Delta varyantına yakalanabileceğini belirterek, bu kişilerin işe gitmemelerini teşvik etmeleri gerektiğini belirterek, "Herkesin bir dizi semptomun çok daha fazla farkında olması ve asla gelmeyecek koku veya tat kaybını beklememesi, ateşi beklememesi, o inatçı öksürüğü beklememesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BİLİM İNSANLARI, AŞILARIN CİDDİ HASTALIKLARI ÖNLEYECEĞİNDEN UMUTLU

Bilim adamları, Omicron varyantının daha şiddetli semptomlara neden olmayacağından ve aşıların sağladığı T hücre bağışıklığının ciddi hastalıkları önleyeceğinden umutlu. T hücreleri, Covid'i öldüren bir tür beyaz kan hücresidir.