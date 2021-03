Çarpıcı iddia! New York eyaletindeki bakımevlerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler gizlendi mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bakımevlerinde koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının doğru olarak verilip verilmediği yönündeki tartışmalar devam ediyor. New York Valisi Andrew Cuomo'nun üst düzey danışmanlarının sağlık yetkililerine müdahalede bulunduğu ve sayının az gösterildiği iddia edildi.

1 9 Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bakımevlerinde koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının doğru olmadığı iddiası tartılma yaratmaya devam ediyor.