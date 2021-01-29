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  3. Çarpıcı iddia! Tarkan ikinci kez baba mı oluyor?

Çarpıcı iddia! Tarkan ikinci kez baba mı oluyor?

Magazin gazetecisi Mehmet Güngören, YouTube programında Megastar Tarkan'ın ikinci kez baba olacağını iddia etti.

Çarpıcı iddia! Tarkan ikinci kez baba mı oluyor? 118

Magazin gazetecisi Mehmet Güngören, YouTube kanalında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.