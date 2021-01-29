Çarpıcı iddia! Tarkan ikinci kez baba mı oluyor? Magazin gazetecisi Mehmet Güngören, YouTube programında Megastar Tarkan'ın ikinci kez baba olacağını iddia etti.

1 8 Magazin gazetecisi Mehmet Güngören, YouTube kanalında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.