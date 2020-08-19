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  3. Çarpıcı iddia! Türkiye, Karadeniz'de enerji kaynağı mı keşfetti?

Çarpıcı iddia! Türkiye, Karadeniz'de enerji kaynağı mı keşfetti?

Bloomberg'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söylediği 'müjde' belli oldu. İddiaya göre; Türkiye, Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti.

Çarpıcı iddia! Türkiye, Karadeniz'de enerji kaynağı mı keşfetti?

Bugün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermek ile karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek sureti ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerine yer vermişti. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açıklayacağı müjde merak edilmişti.

TÜRKİYE, KARADENİZ'DE ENERJİ KAYNAĞI MI KEŞFETTİ?

Bloomberg'in haberine göre Türkiye, Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti. İddiasını 2 kaynağa dayandıran Bloomberg'in haberi sonrası iddia kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çarpıcı iddia! Türkiye, Karadeniz'de enerji kaynağı mı keşfetti?

ENERJİ BÜYÜK OLASILIKLA DOĞALGAZ

Bloomberg News'e konuşan iki kaynak söz konusu enerjinin büyük olasılıkla doğalgaz olduğunu öne sürdü.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KONUYA İLİŞKİN YORUM YAPILMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Doğu Akdeniz'de arama, tarama çalışmalarının süreceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı, konu ile ilgili yorum yapmadı.

Çarpıcı iddia! Türkiye, Karadeniz'de enerji kaynağı mı keşfetti?

2017 YILINDAN BERİ SÜRÜYOR

Karadeniz’de Türkiye’nin enerji kaynağı arayışları 2017 yılından beri devam ediyordu.

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine ait “Barbaros Hayrettin Paşa” isimli sismik arama gemisi, Karadeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yapıyordu.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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