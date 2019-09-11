Çarpık dişlere şeffaf çözüm

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Dedeoğlu, Invisalign tedavisi ile çoğu diş çarpıklığı ve kapanış bozukluğunun düzeltilebileceğini belirterek "Şeffaf plaklar sayesinde hasta rahatlıkla temizliğini sağlayabilir" dedi.

Unkapanı Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Dedeoğlu, günümüzde çarpık dişler için sıkça tercih edilen Invisalign tedavisine yönelik açıklamalarda bulundu. Özellikle ortodontik tedavi sürecinde estetik kaygı taşıyan yetişkin hastaların Invisalign'i tercih ettiğini belirten Dedeoğlu, "İyi bir takip ve hasta hekim uyumu ile tedavi sonunda hastaya büyük bir konfor sağlayan, hastanın yaşam kalitesine uyumlu devam eden bir tedavi yöntemidir. Bilinenin aksine Invisalign yeni bir tedavi değil, 1997'den beri uygulanıyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan iki tedavi tekniği var. Bunlar dişlerin görünen yüzeylerine yapıştırılan braketlerle yapılan konvensiyonel yöntem ve dişlerin ağza bakan yüzeylerine yapıştırılan braketlerle yapılan lingual yöntem. Sonradan bu yöntemlere ilave olarak şeffaf plakla yapılan tedavi eklendi. Invisalign ile sadece basit vakaların değil, zor vakaların da tedavisi mümkün" dedi.

15 günde bir yenilenmeli

Dedeoğlu, Invisalign tedavisinde üç paket seçeneği olduğuna değinerek şu ifadeleri kullandı: "Basit pakette hastanın tedavisi yedi plakla sonlanır. Bu pakette basit çapraşıklıklar düzeltilir. Orta pakette ise hafif rotasyonlar ve orta çapraşıklıklar düzeltilir. Bu paket 14 plaktan oluşur. Zor pakette de plak sınırlaması yok. Doktorun uygun gördüğü sayıda plakla tedavi planı oluşturulur. Invisalign ile çoğu kapanış bozukluğunun ortodontik tedavisi mümkün. Klinik muayene sonrasında, hastalarımıza bu paketlerden hangisine uygun olduğu konusunda bilgi veriyoruz. Invasalign tedavisinde plaklar 15 günde bir yenilenir ve tedavi bu süreçte ilerler. Diş hareketleri dişler üzerine yapıştırılan özel ataşmanlar yardımıyla plaklar vasıtasıyla elde edilir. Tedavi için alınan ölçülerin taranması ve basımı yurt dışında yapılıyor. Bu sebeple plakların basımı ve firma tarafından temini birkaç hafta alacağından hasta randevusu bunlar göz önünde bulundurularak verilmeli".

"Bakımı da temizliği de daha kolay"

Invisalign tedavisinin oldukça avantajlı olduğuna dikkati çeken Dedeoğlu, "Çok yakından bakılmadıkça fark edilmesi zor olan şeffaf plaklardır. Hasta rahatlıkla plağın temizliğini sağlayabilir. Konvansiyonel tekniğe kıyasla hastaların ağız bakımlarını idamesi invisalign plaklarla çok daha kolay. Konvansiyonel teknikte hasta ağzını ne kadar iyi fırçalarsa fırçalasın braketlerin yapısı sebebiyle bazı noktaları etkili bir şekilde temizleyemez. Fakat invisalign plaklar kolaylıkla ağızdan çıkarabildiği için oral hijyen daha kolay ve etkili sağlanabilir. Tedavi başında alınan ölçülerin dijital ortamda taranmasıyla, yapılan tedavi planlaması sonucunda tedavinin tam süresi öngörülebilir. Hasta tedavisinin ne kadar süreceğini tedavi başlamadan bilir. Ayrıca dijital simülasyon ile de tedavi sonunda dişlerinin nasıl görüneceğini daha tedavi başlamadan görme fırsatı bulur. Plaklara alışma süresinde hafif peltek konuşma ve az da olsa ağrı hissi olabilir. Fonasyon ile ilgili problemler yüksek sesle kitap okuma egzersizi yapılarak kısa sürede giderilebilir" ifadelerini kullandı.

Sıcak gıda ve içecekten kaçının

Dedeoğlu, tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı: "Plakların temizliğine ve saklama kabında muhafaza edilmesine dikkat edilmeli. Hastalar eğer temizliğe yeterli önemi vermezlerse, plaklarda sararma ve koku oluşabilir. Bunun dışında eğer plaklar muhafaza kutusunda saklanmazsa kaybolup atılabilir. Saydıklarımızın dışında aşırı sıcak gıdalar plakların formunu ve uyumunu bozabilir. Sıcak gıda ve içecek tüketimi öncesinde plaklar mutlaka ağızdan çıkarılmalı, ağız temizliği yapıldıktan sonra geri takılmalı".

Kaynak: İHA