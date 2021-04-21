Çarpışan araçlar, aynı anda devrildi! Konya’da çarpışan kamyonet ve minibüsün devrilme anı kamerada

Konya'da kavşakta çarpışan kamyonet ve minibüs çarpışma şiddetiyle devrildi. Kaza, dün 13.46 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Organize Sanayi Mahallesi 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 410. Sokak'tan gelen kamyonet ile 413. Sokak'tan gelen minibüs çarpıştı.

KAVŞAĞA HIZLI GİRDİLER

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ve minibüs savrularak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kavşağa hızla giren kamyonet ve minibüsün çarpıştıktan sonra savrularak devrilmesi yer alıyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı