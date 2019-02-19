Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çarpışma dizisi sezon ortasında Show tv ekranlarında izleyici ile buluşmuş ve reytinglerde istediği başarıyı sağlayamasa da etkileyici hikayesi ve başarılı kadrosuyla dizinin izleyici kitlesi oldukça fazla. Peki ortaya atılan bu iddialar gerçek mi ? Çarpışma dizisi final mi yapıyor? Çarpışma dizisi bitti mi? işte cevabı..

ÇARPIŞMA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Özellikle sosyal medyada bugün yayılan bir iddia ise dizinin hayranlarını üzdü. Dizi hakkında çıkan son iddialara göre perşembe akşamları yayınlanan dizi Çarpışma 3 bölüm sonra erken final yaparak ekran hayatını bitirecek.

Kısa sürede hızla yayılan bu iddia dizinin hayranlarını üzdü ve dört gözle Kemal'in annesine kavuşmasını bekleyen seyirciler bu soruyu Show TV'nin Genel Müdürü Suavi Doğan'a twitter'dan sordular.

GENEL MÜDÜR AÇIKLAMA YAPTI

Genel Müdür Doğan ise yayılan final iddilarına ilk kez resmi açıklamayı yapmış oldu.

Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile, Çarpışma dizisinin final yapacağı iddiasını yalanladı.

"FİNAL YAPMIYOR"

“Çarpışma final yapmıyor. 13. bölümde final kararı almışız gibi piyasaya sunulan haberler yalan. Maksatlı çıkartılan bu haberlere inanmayınız. Kaynağı belli olmayan haberleri dikkate almayınız. Çarpışma her Perşembe tam gaz devam.”