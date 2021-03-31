Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşın ramazan alışverişi de başladı. Vatandaşlar temel gıdaların bulunduğu ve indirimli fiyattan satışa sunulan ramazan kolileri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Her yıl ramazan kolisi hazırlayan Carrefour'un fiyatları merak konusu oldu. Carrefour ramazan kolisi (paketi) fiyatı ne kadar 2021? Carrefour ramazan kolisi içinde neler var? İşte bu soruların yanıtları...

CARREFOUR RAMAZAN KOLİSİ (PAKETİ) FİYATI NE KADAR 2021?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte marketlerde de ramazan kolisi hazırlıkları başladı. Ramazan kolisi alışverişlerinde indirim imkanı sunan uygulama çoğu markette hayata geçiriliyor. Bu noktada en çok tercih edilen marketlerden biri de Carrefour marketleri. Carrefour, her ramazan da olduğu gibi yine kolileri hazırlayarak satışa sundu. Carrefour ramazan iki iki ayrı bütçeye hitap edecek koli hazırladı. Klasik Ramazan Kolisi 69,90 TL, Ramazan Süper Kolisi ise 99,90 TL olarak satışa sunuldu.

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CARREFOUR RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDE NE VAR?

Carrefour market 2021 Klasik Ramazan Kolisi;

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Duru Başbaşı Bulgur 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Tukaş Domates Salçası 410 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6’lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Pepsi Twist Cola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

Carrefour 2021 ramazan Süper Kolisi;

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Torku Pilavlık Bulgur 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g

Hisar Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Duru Haşlanmış Fasulye 400 g

Yurt Haşlanmış Nohut 800 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 g

R.K Lokman Helva Sade 200 gr

Ülker Çokokrem Krem Çikolata 180 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6’lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Pepsi Twist Cola 1 lt

Yedigün Portakal 1 lt Pet

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt