Yılbaşını evde, bungalovda, arkadaşlarıyla veya ailesiyle geçirmek isteyen insanlar, geçmişe gidip yılbaşı sepetlerinin fiyat araştırmasını yapıyor. Yeni yıla yılbaşı sepetindeki ürünleri sevdikleriyle paylaşarak girmek isteyenler için haberimizde "Carrefour yılbaşı sepeti alkollü, alkolsüz 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL? yılbaşı sepeti içinde neler var?" sorularına yanıt verdik. İşte detaylar...

CARREFOUR YILBAŞI SEPETİ ALKOLLÜ, ALKOLSÜZ 2022 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? YILBAŞI SEPETİ İÇİNDE NELER VAR?

CarrefourSA, her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşına girerken, birbirinden çeşitli dolu dolu bir yılbaşı sepeti hazırladı. İçerisinde cipsten çikolataya, içeceklerden kuru yemişlere kadar bir çok ürün bulunduran sepetin fiyatı 199,90 TL olarak belirlendi. İşte sepetin içerisinde yer alan ürünler;

Lays Klasık Super Boy Patates Cipsi 107 Gr

Ruffles Tayland Usulü Süper Boy Patates Cipsi 107 Gr

Doritos Meksika Usulü Süper Boy Mısır Cipsi 107 Gr

Çerezza Pop Corn Aile Boy 72 Gr Patlamış Mısır

Bahçeden Ortaya Karışık Klasik Kuruyemiş 180G

Antepfıstığı 150 Gr

Ülker Napoliten 33Gr

Ülker Çikolatalı Gofret Extra Sütlü Fındıklı 45 Gr

Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,5 Gr

Eti Canga Gold 45 Gr

Ülker Kare Çikolata Çilekli Beyaz 60 Gr

Ülker Kare Çikolata Üzümlü/Fındıklı/Sütlü 65 Gr

Toblerone 100 Gr Çikolata

7 Days Kruvasan Kakao Kremalı 72 Gr

Avşar Doğal Maden Suyu 200 Ml Cam

Avşar C Plus Karadut & Frenk Üzümü 200 Ml

Burn Gold 250 Ml Kutu Enerji İçeceği

Doğanay Acılı Şalgam Pet 300 Ml

Fusetea Seftali 1Lt Soğuk Çay

Cappy Vişneli İçecek 1 Lt Tetra

Cappy Serin Limonata 1Lt Pet

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal 1 Lt Pet

Schweppes Tonik 1 Lt Pet

Dogadan Yesıl Cay 20'Li

Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 Gr

Jacobs 3Ü1 Arada Kahve 10’Lu Paket

Knorr Noodle Tavuk Çeşnili 66 Gr

Knorr Noodle Acılı Domatesli 67 Gr

Olıps Mını Mınts Nane 12,5 Gr

First Sensation Karpuz 27 Gr

Ayrıca, "daha hesaplı olsun" diyenler için bir de "yılbaşı kolisi" hazırlanmış. Fiyatı, 129,90 TL. Bunun içerisinde ise;