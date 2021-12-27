Carrefour yılbaşı sepeti alkollü, alkolsüz 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL? yılbaşı sepeti içinde neler var?
Yeni yılı sevdikleriyle beraber geçirmek isteyenler "Carrefour yılbaşı sepeti alkollü, alkolsüz 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL? yılbaşı sepeti içinde neler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Yılbaşını evde, bungalovda, arkadaşlarıyla veya ailesiyle geçirmek isteyen insanlar, geçmişe gidip yılbaşı sepetlerinin fiyat araştırmasını yapıyor. Yeni yıla yılbaşı sepetindeki ürünleri sevdikleriyle paylaşarak girmek isteyenler için haberimizde "Carrefour yılbaşı sepeti alkollü, alkolsüz 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL? yılbaşı sepeti içinde neler var?" sorularına yanıt verdik. İşte detaylar...
CARREFOUR YILBAŞI SEPETİ ALKOLLÜ, ALKOLSÜZ 2022 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? YILBAŞI SEPETİ İÇİNDE NELER VAR?
CarrefourSA, her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşına girerken, birbirinden çeşitli dolu dolu bir yılbaşı sepeti hazırladı. İçerisinde cipsten çikolataya, içeceklerden kuru yemişlere kadar bir çok ürün bulunduran sepetin fiyatı 199,90 TL olarak belirlendi. İşte sepetin içerisinde yer alan ürünler;
- Lays Klasık Super Boy Patates Cipsi 107 Gr
- Ruffles Tayland Usulü Süper Boy Patates Cipsi 107 Gr
- Doritos Meksika Usulü Süper Boy Mısır Cipsi 107 Gr
- Çerezza Pop Corn Aile Boy 72 Gr Patlamış Mısır
- Bahçeden Ortaya Karışık Klasik Kuruyemiş 180G
- Antepfıstığı 150 Gr
- Ülker Napoliten 33Gr
- Ülker Çikolatalı Gofret Extra Sütlü Fındıklı 45 Gr
- Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,5 Gr
- Eti Canga Gold 45 Gr
- Ülker Kare Çikolata Çilekli Beyaz 60 Gr
- Ülker Kare Çikolata Üzümlü/Fındıklı/Sütlü 65 Gr
- Toblerone 100 Gr Çikolata
- 7 Days Kruvasan Kakao Kremalı 72 Gr
- Avşar Doğal Maden Suyu 200 Ml Cam
- Avşar C Plus Karadut & Frenk Üzümü 200 Ml
- Burn Gold 250 Ml Kutu Enerji İçeceği
- Doğanay Acılı Şalgam Pet 300 Ml
- Fusetea Seftali 1Lt Soğuk Çay
- Cappy Vişneli İçecek 1 Lt Tetra
- Cappy Serin Limonata 1Lt Pet
- Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
- Fanta Portakal 1 Lt Pet
- Schweppes Tonik 1 Lt Pet
- Dogadan Yesıl Cay 20'Li
- Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 Gr
- Jacobs 3Ü1 Arada Kahve 10’Lu Paket
- Knorr Noodle Tavuk Çeşnili 66 Gr
- Knorr Noodle Acılı Domatesli 67 Gr
- Olıps Mını Mınts Nane 12,5 Gr
- First Sensation Karpuz 27 Gr
Ayrıca, "daha hesaplı olsun" diyenler için bir de "yılbaşı kolisi" hazırlanmış. Fiyatı, 129,90 TL. Bunun içerisinde ise;
- Lays Klasık Super Boy Patates Cipsi 107 Gr
- Ruffles Tayland Usulü Süper Boy Patates Cipsi 107 Gr
- Doritos Meksika Usulü Süper Boy Mısır Cipsi 107 Gr
- Çerezza Pop Corn Aile Boy 72 Gr Patlamış Mısır
- Bahçeden Ortaya Karışık Klasik Kuruyemiş 180G
- Ülker Napoliten 33Gr
- Ülker Çikolatalı Gofret Extra Sütlü Fındıklı 45 Gr
- Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,5 Gr
- Eti Canga Gold 45 Gr
- Ülker Kare Çikolata Çilekli Beyaz 60 Gr
- Ülker Kare Çikolata Üzümlü/Fındıklı/Sütlü 65 Gr
- Toblerone 100 Gr Çikolata
- 7 Days Kruvasan Kakao Kremalı 72 Gr
- Avşar Doğal Maden Suyu 200 Ml Cam
- Avşar C Plus Karadut & Frenk Üzümü 200 Ml
- Burn Gold 250 Ml Kutu Enerji İçeceği
- Doğanay Acılı Şalgam Pet 300 Ml
- Fusetea Seftali 1Lt Soğuk Çay
- Cappy Vişneli İçecek 1 Lt Tetra
- Cappy Serin Limonata 1Lt Pet
- Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
- Fanta Portakal 1 Lt Pet
- Schweppes Tonik 1 Lt Pet
- Dogadan Yesıl Cay 20'Li
- Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 Gr
- Jacobs 3Ü1 Arada Kahve 10’Lu Paket
- Knorr Noodle Tavuk Çeşnili 66 Gr
- Olıps Mını Mınts Nane 12,5 Gr
- First Sensation Karpuz 27 Gr ürünleri yer almaktadır.