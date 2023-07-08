CarrefourSA indirimi patlattı! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava: 4 TL'den başlıyor

CarrefourSA, binlerce şubesiyle Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet veren bir perakende devi, müşterilerini sevindirecek bir kampanya duyurusu yaptı. Son zam furyalarının ardından gelen bu kampanya, tüketicilerin evlerine daha fazla ürün girmesini sağlayacak. Detaylara birlikte göz atalım.

CarrefourSA, 1 alana 1 bedava kampanyasıyla tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Özel bir indirim olan bu kampanya, CarrefourSA Kart sahiplerine özel olarak geçerli olacak. Dünya Çikolata Günü'ne özel olarak başlatılan kampanya kapsamında, 1 çikolata alana ikincisi ücretsiz olacak. Bu kampanya CarrefourSA'nın yaklaşık 230 ürününde geçerli olacak.

Haberin Devamı





Kampanya dahilindeki ürünler arasında Ülker Cocostar Hindistan Cevizli Bar, Ülker Metro Kaplamalı Bar, Şölen Ozmo Cornet Sütlü, Nestle Damak Gece Tablet Kare, Ülker Çikolata Antep Fıstıklı Kare, Ülker Piko Portakallı Kaplamalı Bar gibi sevilen markaların çikolata çeşitleri bulunuyor. Ayrıca Eti Petito Çikolata, Ülker Napoliten Çikolata, Ülker Caramio Karamelli Kare Çikolata, Snickers Çikolata, Kinder Ferrero Kınder Joy gibi çeşitli markaların ürünleri de kampanya kapsamında yer alıyor.

Bu özel kampanya ile birlikte tüketiciler, sevdikleriyle paylaşmak veya kendilerine küçük bir tatlı molası vermek için çeşitli çikolata ürünlerini çok daha uygun fiyatlarla satın alabilecekler. Fiyatların 3 TL'ye kadar düştüğü bu kampanya, tüketicilere büyük bir tasarruf fırsatı sunuyor.

Haberin Devamı

CarrefourSA'nın geniş şube ağıyla Türkiye'nin her yerinde bu kampanyadan yararlanmak mümkün. Tüketiciler, kendilerine en yakın CarrefourSA şubesine giderek kampanyadan faydalanabilirler.

Bu kampanya, CarrefourSA'nın müşterilerine daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunma misyonuyla uyumlu bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kampanyanın müşterilere lezzetli ve ekonomik bir alışveriş deneyimi yaşatacağı kesin.