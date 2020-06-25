Kurban Bayramı için geri sayım sürerken birçok vatandaş, kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. CarrefourSA da kurbanlık fiyatlarını araştıran vatandaşlar, ''CarrefourSA Kurbanlık fiyatları 2020, Kurbanlık fiyatları CarrefourSA'' başlığıyla aramalarını sürdürüyor. Biz de bu konuyla ilgili önemli bilgileri haberimizde derledik. İşte 2020 CarrefourSA kurbanlık fiyatları...

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI 2020

2020 yılı CarrefourSA kurbanlık fiyatları belli oldu. Bu sene 4. günde teslimat garantisiyle Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi 1/7 Hisse en az 20 kg Kemiksiz Et 1.690 TL, Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi 1/7 Hisse en az 20 kg Kemiksiz Et 1.790 TL, Kıvırcık Koç Kurban Eti en az 18 kg 1.590 TL olarak açıklandı.

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

CARREFOURSA 4. GÜN TESLİMLİ BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE PAKETİ İÇİN TIKLAYINIZ.

CARREFOURSA BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE PAKETİ İÇİN TIKLAYINIZ.

CARREFOURSA KIVIRCIK KOÇ KURBAN ETİ HİSSE PAKETİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2019 YILINDACARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI NE KADARDI?

Kıvırcık Koç Kurban Paketi 1.395 TL (Min. 17 kg)

Axess kredi kartı ile alımlarda ise %10 indirimli 1.256 TL

Karaman Koç Kurban Paketi 1.345 TL (Min. 17 kg)

Axess kredi kartı ile alımlarda ise %10 indirimli 1.211 TL

Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi (1/7 hisse) 1.445 TL (Min. 20 kg kemiksiz et)

Axess kredi kartı ile alımlarda ise%10 indirimli 1.301 TL

Bayramın 4. günü teslim edilmesi şartıyla Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi 1.395 (Min. 20 kg kemiksiz et)

Axess kredi kartı ile alımlarda ise%10 indirimli 1.256 TL

Kurbanlığınızı neden CarrefourSA’dan almalısınız?

CarrefourSA’dan kurbanlık alan 10 kişiden 9’u kurbanlık alışverişi için CarrefourSA’yı tavsiye ediyor. Çünkü CarrefourSA’da satılan kurbanlıklar; Eskişehir, Balıkesir ve Afyon’daki çiftliklerde özel olarak besiye alınarak veteriner hekimlerin kontrolünde seçiliyor. Ayrıca CarrefourSA’da kurbanlık vasfı taşıyan büyükbaş kurbanlık için 2 yaşından büyük hayvanlar, küçükbaş kurbanlıklar için ise 1 yaşından büyük hayvanlar CarrefourSA uzmanları tarafından seçiliyor. CarrefourSA’dan kurbanlık almanız için birçok nedeniniz var. İşte CarrefourSA’dan canlı kurban alışverişi yapan kişilerin hijyen, helal kesim ve koli sevkiyatı gibi önemli konularda sağladığı avantajlar:

CarrefourSA’da kurban kesimi Diyanet İşleri Başkanlığından alınan fetvaya ve İslami usullere uygun olarak yapılır.

Kurbanlıklar CarrefourSA’da veteriner hekimleri gözetiminde kesilir. Böylece hayvanlardan insanlara geçebilen tüberküloz, şarbon, brucella gibi bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklardan korunulur.

Kurbanlıklar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun, hijyenik şekilde kesilerek parçalanır.

Kurbanlık koli sevkiyatı soğuk zincir kırılmadan soğutuculu araçlarla sipariş verilen marketlere teslim edilir.

Kesimler, din görevlisi ve noter eşliğinde bayramın 1. günü bayram namazından sonra başlar, bayramın 3. günü gün batımında bitirilir.

Kurban seçim, kesim ve kurban kolisinin adrese teslim sürecini detaylı bir şekilde incelemeniz için kurban tanıtım filmi hazırlayan CarrefourSA, 26 yıldır güvenilir adres olmayı sürdürüyor.

Kurbanlığınızı CarrefourSA’dan nasıl alacaksınız?

Belirlenen kesim günü ve saatinde CarrefourSA marketlerinin, otoparklarına kurulan kesimhanelerde kesim işlemi yapılarak, kurbanlıkların teslimi yapılmaktadır. Kesimi yaptıracak kişinin vekaletini vermesi ile başlayan ücretsiz kesim işlemi, büyükbaş 8 parça, küçükbaş 7 parça olacak şekilde yapılır. CarrefourSA’dan yapılan canlı kurban ve koli kurbanlık alışverişinde süreç şu şekilde işler:

Kurbanlıklar hassas terazilerde tartılarak, ağırlıkları tam olarak belirlenir.

Müşteriler, marketlerin otoparklarına ya da belirlenen kurban çadırlarına giderek kurbanlıklarını seçer ve ödemelerini burada yapar. Bu süreçte müşteri, dilerse kurbanlığını hemen alıp gidebilir, kesilme işlemi CarrefourSA’da yapılacaksa kurbanlık kesim gününe kadar emanet çadırında ücretsiz kalabilir.

Teslim fişi üzerinde belirtilen tarih ve saate göre markete gelen kurban sahipleri, kesim saatinde vakit kaybetmezler.

CarrefourSA bünyesinde hisseli büyükbaş kurban satışı da yapılmaktadır. Hisseli kurbanlık satışında kesilen dana eti eşit oranda paylaştırılır.

Kurbanlıklar, alım ve satış süreci boyunca CarrefourSA’nın uzman veteriner hekimleri tarafından kontrol edilir.

Kesimler modern ve hijyenik kesimhanelerde, İslami usullere göre yapılır.

Kurban kolilerinizi CarrefourSA’nın belirli hipermarket ve süpermarketlerden teslim alabilirsiniz. CarrefourSA’da küçükbaş kurbanlıkları kemikli olarak dilediğiniz sayıda parçalatabilir, büyükbaş kurbanlıklarda kıymayı ücretsiz olarak çektirebilirsiniz.

CARREFOURSA HAKKINDA

Bugün 30 ülkede, yaklaşık 11 binin üzerinde marketi ve 350 bin çalışanı bulunan, Avrupa’nın lideri, dünyanın en büyük ikinci perakende zinciri Carrefour Grubu ilk marketini 15 Haziran 1963’te Fransa’da açarak modern perakendeciliğin temelini oluşturmuştur. Türkiye’de ise ilk marketini 1993 yılında İçerenköy’de açan Carrefour, Hiper market konseptini Türk tüketicilerle buluşturan ilk firmadır.

1996 yılında Türkiye’nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Holding ile Carrefour Grubu’nun gerçekleştirdiği ortaklık sonucu CarrefourSA ismi doğmuş ve ilk CarrefourSA marketi birleşmeden bir yıl sonra Adana’da açılmıştır.

CarrefourSA, 2005 yılında Gima ve Endi marketlerini satın alarak sektördeki iddiasını güçlendirmiş; market ağını yaygınlaştırmış ve özellikle Anadolu’daki varlığını güçlendirmiştir.

2013 yılında Şirket yönetiminin Sabancı Holding’e geçmesiyle yeni strateji oluşturulmuş ve bu doğrultuda insan kaynakları, teknolojik altyapı, market konsepti gibi birçok alanda 165 milyon TL değerinde yatırım yapılmıştır.

Değişen market konseptleriyle CarrefourSA bugün; Hiper, Süper, Gurme, Mini ve E-Ticaret konseptleri altında farklı müşteri segmentlerine hizmet sunmaktadır.

2015 yılını “Vites Büyütme Yılı” olarak nitelendiren Şirket, yeni satınalmalarla büyümeye devam etmiştir. İsmar ve 1e1 marketlerinden toplamda 55 mağaza satın alan CarrefourSA ayrıca Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %85 hissesini de satın almıştır.

Güçlü bir finansal pozisyona sahip olan CarrefourSA, büyüme ve değer yaratma potansiyeli olan tüm projeleri kendi kaynaklarıyla değerlendirerek yatırımlarına devam etmeyi, bu sayede tüketiciler için yakın, keyifli ve değer yaratan alışverişin adresi olmayı hedeflemektedir.