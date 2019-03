Çarşaflı kadına saldırı görüntüleri izle! Adana'da çarşaflı kadına saldıran kadın sosyal medyada bir çok kesimin nefretini topladı! Twitter'da Ahmet Demir isimli kullanıcının paylaştığı çarşaflı kadına saldırı videosunda darp olayı an be an görüntüleniyor. İşte Adana'da çarşaflı kadına saldırı full video izle...

"Bugün kızım feci bir olay yaşadı. Başı örtülü olduğu için sokakta bir kadının nefret dolu saldırısına uğradı. Kadın 'FETO'cu diyerek saldırmış, başörtüsünü açmaya çalışmış ve yüzünden yaralamış"



Yaren Demir'in yanından geçen bir kadının önce sözlü tacizde bulunması, ardından ise yanına giderek genç kızın başörtüsünü açmaya çalışması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.