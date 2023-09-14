Çarşamba Ovası’nda ulaşımı zor tarım alanları dronla ilaçlanacak

Çarşamba Belediyesi, Türkiye'de 3 belediye tarafından tarım alanında kullanılan en büyük dronu envanterine kattı. Belediye tarafından kullanılacak dron ile hem ulaşılması zor alanlarda ilaçlama ve gübreleme faaliyetleri sağlanacak hem de iş gücü ile zamandan tasarruf edilecek.

Tarımsal üretimde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Samsun'un Çarşamba ilçesinde, zirai anlamdaki ülkenin en büyük dronu ile ilaçlama dönemine geçiliyor. Tarımda kullanılan Türkiye'nin en büyük dronunu envanterine katan Çarşamba Belediyesi, cihaz sayesinde ilk etapta Yeşilırmak kenarından oluşan larvalar ile mücadele edecek. Zirai ilaçlama dronu ile hem zaman ve iş gücünden tasarruf edilecek hem de ulaşılması zor alanlar da işlem sağlanmış olacak.

İlaçlama, ekim ve gübreleme işlemleri yapan cihaz, 40 dekarlık bir alanda 10 dakika gibi kısa bir sürede işlemini tamamlayabiliyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, dron sayesinde haşereyle mücadele ve tarımsal üretim anlamında öncü olan bir sisteme geçiş yaptıklarını belirtti.

"Yenilikçi bir belediyeyiz"

Tarım alanında yenilikçi bir belediye olduklarını ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba Ovamız ülkemizin en verimli tarım arazilerinden biri. Yeşilırmak kenarındaki kentimizde özellikle yaz aylarında haşere artmakta. Belediyemiz bünyesine kattığımız, bölgemizde ilk olan alanındaki en büyük dron sayesinde larvayla mücadelede önemli bir adım atmış olacağız. İlk etapta ilaçlama için kullanacağımız dronumuz ile ulaşmakta zorlandığımız alanlarda etkili bir ilaçlama sağlayacağız. 10 dakikalık bir zamanda 40 dekarlık bir alanın ilaçlanmasından bahsediyoruz. İlacı homojen bir şekilde dağıttığı için çevreye, bitkiye ve canlıya zarar vermeden ilaçlama sağlıyor. Zaman ve iş gücü anlamında çok büyük katkıdan bahsediyoruz. 4 ton suyla 1 günde bitirdiğimiz bir işi, 100 litre su ile 2 saat gibi kısa bir sürede yapmış oluyoruz. Dronumuz ile aynı zamanda gübreleme ve ekim faaliyeti de sağlamış oluyoruz. Çarşamba'mız ve bölgemiz için önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. İleride çiftçimizin de hizmetine sunmayı planlıyoruz. Yenilikçi, teknolojiyi takip eden, bölgemize yararlı hizmetler sunma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olsun" dedi.

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"Bölgeye büyük katkı sağlayacak"

Dronun Çarşamba Belediyesi'ne tesliminde konuşan yetkili firma satış yöneticisi Tuncay Danış ise "Bu dron, sektörel anlamda kullanılan Türkiye'nin en büyük dronu. Bu ürün tarımsal mücadelede kullanabilir, yine şehir içinde larva, sinek mücadelesinde de kullanılabilir. Karadeniz Bölgemizde ilk ve Türkiye'de de üçüncü kez bir belediyede kullanılacak. İnşallah hem Çarşamba halkına hem de bölgemize faydalı olacaktır. Cihazımızın ilaçlama dışında gübreleme haznesi de bulunmakta. Hem ilaçlama hem gübreleme, tüm alternatif çözümleri sunabiliyoruz. Çarşamba'mızda, bölgemizde çok büyük tarımsal alanlar mevcut. Cihazımız zaman ve iş gücü anlamında katkı sunuyor. Cihaz bütün araziyi haritalandırıyor, tek bir santim bile boş kalmayacağı şekilde haritalandırarak ilaçlamasını yapıyor. Cihazımız, tarım sektöründe kullanılan en büyük dron. Bundan daha üst bir model yok. 40 litrelik bir ilaçlama, 50 kiloluk bir gübreleme haznesine sahip bir cihaz. Mutlaka katkılı sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)