Çarşamba’da 176 gram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ikametinde 3 dişi Hint keneviri ve 176 gram kubar esrar ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü bir ihbarı değerlendirerek ilçeye bağlı Değincek Mahallesi'nde Ş.K.'ya (48) ait ev ve yakın bölgelerdeki alanlarda yapılan aramada 176 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 3 kök dişi Hint keneviri ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 4 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Ş.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA