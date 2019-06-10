Çarşamba’da kaza: 3 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ü. (56) idaresindeki 06 GKY 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Y. (47), Ali Y. (40) ve Sultan Y. (17) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: İHA
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