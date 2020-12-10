Çarşambaspor - Altındağspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Bu sezon Misli.com sponsorluğunda geçen 3. Lig'de, günün maçı Çarşambaspor ile Altındağspor arasında oynanacak. 3. Lig 3. Grupta mücadele eden iki takımın zorlu karşılaşması öncesi tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Bu sezon, ligde 11 maça çıkan Çarşambaspor, bu maçlarda topladığı 21 puanla 5. sırada yer alıyor. Altındağspor ise 11 maçta, 17 puana ulaşarak 8. sırada bulundu. Bu ligde Çarşambaspor evinde 5 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Altındağspor toplamda 5 maçtır kaybetmiyor. Karşılaşmanın detayları ve canlı izleme linkleri haberimizde...

ÇARŞAMBASPOR - ALTINDAĞSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

Çarşambaspor - Altındağspor mücadelesi, bugün saat 13.00'de Çarşamba İlçe Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ramazan Doğanay yönetecek. Ramazan Doğanay'ın yardımcılıklarını ise Metin Uçar ve Muhammet Mahmut Delimazı üstlenecek. Futbolseverler, bu mücadeleyi Misli.com mobil uygulamaları üzerinden takip edebilecek. İşte Misli.com mobil uygulamalarından canlı maç izleme yolları...

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