Çarşambaspor - İçel İdmanyurdu Spor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 3. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. Grupta oynanacak Çarşambaspor ve İçel İdmanyurdu Spor maçı, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı yayın linkini ve detaylarını haberimizde verdik.

Bu ligde Çarşambaspor evinde 4 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde İçel İdmanyurdu Spor deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor, toplamda 10 maçtır kaybetmiyor. Çarşambaspor, 9 maçta topladığı 15 puanla 6. sırada bulunurken, İçel İdmanyurdu Spor, 10 maçta topladığı 22 puanla 2. sırada bulunuyor.

Mücadele saat 13.00'de Samsun Çarşamba İlçe Stadı'nda oynanacak. Aykut Sergin'in yöneteceği mücadele, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir.

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