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Çarşambaspor - Yozgatspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. 1. Tur maçlarında ilk mücadele, Çarşambaspor ve Yozgatspor arasında oynanacak.

Çarşambaspor - Yozgatspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçlar başlıyor. Sezonun ilk Ziraat Türkiye Kupası maçı, Çarşambaspor ve Yozgatspor arasında oynanacak. Türkiye 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Çarşambaspor, bu sezon 3. Lig'de 8 puanla 4. sırada bulunuyor. Yozgatspor ise 3. Lig 2. Grupta yer alıyor. Sezona oldukça kötü giren Yozgatspor, 4 maçta galibiyet alamadı ve 16. sırada yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda karşılaşacak ekipler, mücadeleden galibiyet çıkarmak istiyor. Peki, Çarşambaspor - Yozgatspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR SAAT KAÇTA?

Çarşambaspor ve Yozgatspor arasında oynanacak sezonun ilk Ziraat Türkiye Kupası maçı, bugün saat 13.00'de başlayacak. Çarşamba İlçe Stadında oynanacak mücadeleyi hakem, Murat Kasap yönetecek. Murat Kasap'ın yardımcılıklarını ise Ali Rıza Öztürk ve Miraç Berk Kölemen üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bu sezonda yayıncısı A Spor olarak belirlendi. Çarşambaspor ve Yozgatspor maçı da bugün saat 13.00'de A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. 

Karşılaşmayı A Spor ekranlarından canlı izlemek için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü


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