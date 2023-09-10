Çarşamba’ya ‘Baykuş Orman Okulu’

Samsun'un Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, doğayı koruyan, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için Çarşamba'ya "Baykuş Orman Okulu" kazandıracaklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çarşamba’ya ‘Baykuş Orman Okulu’

Samsun'un Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, doğayı koruyan, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için Çarşamba'ya "Baykuş Orman Okulu" kazandıracaklarını söyledi.

Yeşilin ve mavinin buluştuğu, doğa şehri Çarşamba'ya, Çarşamba Belediyesi tarafından Baykuş Orman Okulu kazandırılıyor. Çocukların doğayı tanıması, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesini hedefleyen proje, Çarşamba Orman Park'ta yapılacak Baykuş Orman Okulu, yeni eğitim dönemine hazırlanıyor.

Orman Okulu'na dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yeşilin ve mavinin şehri Çarşamba'mıza Baykuş Orman Okulu kazandırıyoruz. Doğayı koruyan, çevreye saygılı bireyler yetiştirmek, çocuk yaşta doğayı tanıtarak, tabiat sevgisi aşılayarak olur. Biz de bu hedefle hareket ederek yeşilin en güzel tonlarına sahip Çarşamba'mızda çocuklarımıza doğayı tanıyacakları, doğa ile iç içe büyüyebilecekleri, hayvanları gözlemleyecekleri alanlar kazandırıyoruz. Çocuklarımızın her türlü gelişimlerine uygun bir alanı hizmete sunmuş olacağız. Baykuş Orman Okulumuzun içerisinde resim atölyesi, bahçe sınıfı, kuşhane, orman faaliyetleri ve çiftlik hayvanlarının yer aldığı alanlar olacak. Okulumuzu, Çarşamba Orman Parkımızın içerisinde yeni eğitim ve öğretim dönemine çocuklarımızın hizmetine hazırlıyoruz. Çarşamba Orman Parkımızda yemyeşil ağaçların içerisinde, fıstık çamları ile bezenmiş, kuş seslerinin hakim olduğu bölgenin en geniş kumsal hatlarından birine sahip olan bir alan. Çocuklarımız burada hem çeşitli aktivitelere katılacak hem de doğamızı tanıyacak. Baykuş Orman Okulumuz ilçemize, bölgemize, en çok da çocuklarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Çarşamba’ya ‘Baykuş Orman Okulu’

Çarşamba’ya ‘Baykuş Orman Okulu’

Çarşamba’ya ‘Baykuş Orman Okulu’

Çarşamba’ya ‘Baykuş Orman Okulu’

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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