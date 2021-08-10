Çarşı'nın krAlex paylaşımı Galatasaray ve Fenerbahçelileri birleştirdi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde top oynayacak Beşiktaş'ın iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmaları son gaz devam ediyor. Son olarak Brezilyalı yıldız futbolcu Alex Teixeira'yı kadroya katarak siyah-beyazlı ekip kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yaptığı transferi İnstagram'da paylaşan Beşiktaş'ın büyük taraftar grubu Çarşı, Fenerbahçeli taraftarlardan tepki topladı.

GALATASARAY TARAFTARI DA DESTEK ÇIKTI

Fenerbahçeli taraftarların uzun yıllar efsane futbolcu Alex de Souza için kullandığı "Kralex" ifadesini Çarşı grubu kullanınca sarı-lacivertli takımın tarafları tepki gösterdi. Bu ifadenin asıl sahibinin Alex de Souza olduğunu ve onun için kullanılabileceğini savunan Fenerbahçeli taraftarlar Çarşı'nın paylaşımın altına yüzlerce tepki içeren yorum yaptı. Bazı Galatasaray taraftarlarının da sarı-lacivertli taraftarlarla aynı fikirde olduğu, Kralex ifadesinin Alex de Souza için olduğunu söylerek destek vermesi dikkat çekti.