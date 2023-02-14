Carson Buschman Dormond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carson Buschman Dormond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carson Buschman Dormond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carson Buschman Dormond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carson Buschman Dormond 27 Ekim 2002 tarihinde Vancouver, BC şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Kanada,Hollanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carson Emanuel Buschman-Dormond şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carson Buschman Dormond Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sferico Sports Management yapmaktadır. Carson Buschman Dormond, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carson Buschman Dormond'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carson Buschman Dormond Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carson Buschman Dormond isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carson Buschman Dormond Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carson Buschman Dormond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2021 yılında JK Viljandi

1 Temmuz 2021 yılında FC Zürich

30 Haziran 2023 yılında JK Viljandi

Carson Buschman Dormond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carson Buschman Dormond şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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