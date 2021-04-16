Cartoon Network com tr 23 Nisan yarışması| 23 nisan yarışması ne zaman belli olacak?

Mustafa Kemal Atatükr'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'a sayılı günler kalırken çocuk kanalı Cartoon Network yarışma düzenledi. Yarışmanın sonucunda kazanlara 1 elektrikli scooter, 1 mini fotoğraf makinesi, 1 kişiye akülü araba, 2 kişiye tablet, 2 kişiye laptop, 3 kişiye akıllı çocuk saati ve kazanan herkese VOONKA KIDS Maşa İle Koca Ayı ürün seti verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler de bu kapsamda araştırmalarda bulunuyor.

CARTOON NETWORK COM TR 23 NİSAN YARIŞMASI NASIL KATILINIR?

Cartoon Network'un 23 Nisan'a özel düzenlediği yarışmaya katılmak için https://www.cartoonnetwork.com.tr/promosyon/buyuk-odullu-23-nisan-yarismasi-2021 linkine tıklayarak karşınıza çıkan ekranda istenen yerleri doldurmalısınız. Karşınıza çıkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kimlere armağan edilmiştir? sorusunun yanıtını vermeniz gerekiyor. Daha sonra Diyelim ki Maşa ile Koca Ayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk defa duyuyor. Onlara bu bayramın ne olduğunu nasıl anlatırdın? sorusuna yanıt vermeniz gerekiyor. Cevabınızı beyaz kutucuğun içine yazın, daha sonra ise isminizi belirtilen alana girin. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda Ebeveyn/Vasi İzni kısımlarında yer alan bilgileri doldurun. Daha sonra,

"-Ben ebeveyn veya yasal vasiyim ve Gizlilik Politikasında belirtildiği üzere bu bilgiyi saklamanıza onay veriyorum

-Şartlar ve Koşulları kabul ediyorum. Tamamını buradan okuyabilirsiniz."

seçeneklerinin yanındaki boş kutucuklara tıklayınız. Daha sonra Gönder seçeneğine tıklayınız.

23 NİSAN YARIŞMASI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Cartoon Network'un yarışmasına katılmak için son başvurular 28 Nisan tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise ilerleyen günlerde duyurulacak.